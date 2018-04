Syriëganger Marouane B. bij verstek veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf

B. heeft zich eind 2013 aangesloten bij Islamitische Staat (IS). Hij kreeg enige bekendheid in Nederland toen hij vorig jaar vanuit Syrië een rapnummer stuurde naar Crimesite, een website over misdaadnieuws. De titel was 'Ik kom ooit terug'. Als hij uitvoering geeft aan die tekst, moet hij van de rechter direct worden opgepakt.

Dat de man uitreisde toen nog minder bekend was over de wreedheden van IS, is geen verzachtende omstandigheid. ''Ook daarvoor was IS verantwoordelijk voor gewelddadige incidenten'', aldus de rechtbank.

Het feit dat IS talloze aanslagen heeft gepleegd en burgers met grof geweld heeft geëxecuteerd was reden voor strafverzwaring.