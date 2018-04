Man gewond bij schietvereniging Amsterdam na niet opvolgen instructie

Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Na het incident is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij werd behandeld aan zijn verwondingen. Hij was na het incident nog aanspreekbaar. Het is nog onbekend hoe het op dit moment met de man gaat.

De politie heeft naderhand onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident om te bepalen of het om een ongeluk of opzet ging. Het laatste was echter niet het geval.

