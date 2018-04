Politie trof jongen (12) met samoeraizwaard aan tijdens drugsinval Rotterdam

Dat werd woensdag in de rechtbank van Den Bosch duidelijk tijdens een inleidende zitting in de zaak tegen drugscrimineel John H. en zeven medeverdachten. Allen staan terecht op verdenking van betrokkenheid bij de verkoop van cocaïne en de export daarvan naar het buitenland.

De jongen is de zoon van verdachte Sergio K., die door het OM wordt gezien als de leverancier van 50 kilo cocaïne aan H.. Die verkocht het op zijn beurt door aan undercoveragenten in een hotel in Scheveningen waarop de mannen tijdens een grote politieactie op 20 december werden aangehouden.

Doodsbang

De advocaat van K., de heer Stolk, vertelt dat de jongen bij zijn vader thuis op zijn spelcomputer aan het spelen was, toen hij gemorrel aan de deur hoorde.

"Hij was doodsbang. Hij dacht dat het inbrekers waren en belde zijn vader op", legt Stolk desgevraagd uit. "Maar zijn vader kon niet opnemen omdat hij al was gearresteerd door een arrestatieteam. Toen heeft hij een plastic samoeraizwaard gepakt. Hij poepte letterlijk in zijn broek."

Volgens de advocaat had de jongen geen weet van de cocaïne in de woning. "Die lag boven verstopt in pakketjes op zolder en in de wasmand".

Het OM laat weten dat er zeker geen sprake was van een plastic zwaard en heeft foto's gemaakt van het wapen. "Of het om een officieel samoeraizwaard gaat, weet ik niet, maar het was zeker een zwaard", laat de officier aan NU.nl weten.

Volgens het OM is er 26 kilo cocaïne in de woning van K. aangetroffen. Er was een aanzienlijk geldbedrag aanwezig in het huis en er werd ook administratie gevonden die wees op de handel in cocaïne met andere partijen.

Persconferentie

De aanhouding van deze en ook andere verdachten werd op 18 januari bekendgemaakt tijdens een gezamenlijke persconferentie van de Nederlandse en Belgische justitie.

Het onderzoek naar de vervaardiging van drugs en handel hierin startte in 2016 nadat er door een bedrijf uit het Belgsiche Lommel ongewone bestellingen van chemische producten werden geplaatst.

Criminele organisatie

In het verdere verloop van het onderzoek vonden tijdens een grootschalige politieactie op 8 en 9 januari in zowel Nederland als België verschillende doorzoekingen plaats en werden er negentien mensen aangehouden.

Alle verdachten zouden onderdeel uitmaken van dezelfde criminele organisatie. Het OM verdenkt H. ervan aan het hoofd van deze groep te hebben gestaan.

H. is een bekende crimineel die veel geld verdiende met de handel van xtc-pillen in de jaren negentig. Hij werd in 2003 veroordeeld tot elf jaar cel voor het leidinggeven aan de zogenoemde York-bende die vooral actief was in Brabant.

Vergane glorie

Volgens zijn advocaat, Louis de Leon, was H. ooit binnen verschillende misdaadkringen een grote jongen, maar is hij nu "vergane glorie". Hij zou niet meer actief zijn in de onderwereld en de verkoop van cocaïne waarvan hij wordt verdacht, zou zijn uitgelokt door de undercoveragenten.

Volgens de officier van justitie is H. nooit uit de wereld van de drugs gestapt. "Ook niet na zijn vrijlating. Dat is de reden dat hij zo even 50 kilo cocaïne kon ritselen."

De eerstvolgende regiezitting is gepland op 14 juni. De verdachten blijven allen vastzitten.

