Fors meer files door toename grote voertuigen en slecht weer

Naast het toegenomen aantal voertuigen op de weg, hebben ook de weersomstandigheden volgens de ANWB grote invloed gehad op de doorstroming.

Regen en storm zorgden er op dagen in januari voor dat het verkeer op veel wegen vast kwam te staan. Op 18 januari werden wegen geblokkeerd doordat meer dan zestig vrachtwagens kantelden als gevolg van de wind.

Ook in maart was het ''fors drukker dan de afgelopen jaren", aldus de dienst. "Dit kwam door een groot aantal ernstige ongelukken waarbij vrachtauto's betrokken waren. De vaak langdurige beperkingen voor het verkeer zorgden voor veel verkeershinder."

Drukste spits

Regionaal waren er grote verschillen. Zo bleef de drukte rond Amsterdam vrijwel gelijk, terwijl het op wegen in Zuid-Holland, Gelderland en in de zuidelijke provincies drukker was.

De drukste spits in het eerste kwartaal was die op dinsdagavond 27 maart, toen regenbuien en ongelukken tot veel vertraging leidden. Op het drukste moment stond er op A- en N-wegen in totaal 927 kilometer file.

