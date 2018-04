EOD brengt zeemijn uit IJ Amsterdam tot ontploffing

Eerder op de dag werd de mijn boven water gehaald en onder begeleiding van de politie en Rijkswaterstaat vervoerd naar het Markermeer, waar de bom tot ontploffing is gebracht door de EOD.

Door de verplaatsing van de zeemijn kon er even geen verkeer over de Schellingwouderbrug en was ook de Zeeburgertunnel korte tijd dicht. Dat laatste leidde tot file op de ringweg A10 en veel klachten van automobilisten.

Vondst

De 600 kilo wegende bom, in het Duits Luftmine of Wohnblockknacker genoemd, werd tijdens baggerwerkzaamheden in januari in het IJ gevonden. Hier lag hij al sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens recent onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat er meer explosieven liggen.

