Veel animo voor petitie tegen verhuizing marinierskazerne naar Zeeland

Het initiatief komt volgens RTV Vlissingen van een inwoonster van Driebergen.

"Deze mariniers willen helemaal niet weg, deze zitten al sinds 1946 in Doorn en horen hier ook, en hebben hier hun historie opgebouwd", vindt Miriam Appel. "De kazerne zit centraal in Nederland en bereikbaar voor iedereen uit heel Nederland. Omwonenden willen de kazerne en manschappen behouden in Doorn."

Het besluit om de marinierskazerne te verhuizen werd in 2012 genomen door toenmalig minister Hans Hillen van Defensie. Volgens de toenmalige bewindsman is de verhuizing nodig vanwege ruimtegebrek en achterstallig onderhoud.

Onderofficieren

Mariniers verlaten echter in groten getale het korps uit onvrede over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen in 2022. In het eerste kwartaal van dit jaar vertrokken 73 mariniers. Dat zijn er drie keer zoveel als in voorgaande jaren. Het gaat vooral om onderofficieren, die moeilijk te vervangen zijn.

De mariniers vrezen dat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden en dat ze een koophuis in die stad nooit meer kunnen verkopen. Ook zouden er op de nieuwe locatie te weinig schietbanen zijn en kan er wegens geluidsoverlast maar beperkt worden geoefend.

Contacten verbroken

"Gezinnen worden uit elkaar getrokken", stelt Miriam Appel die de petitie heeft opgesteld. "Sociale contacten verbroken van partners en kinderen. Den Haag geeft geen gehoor aan de mening van de manschappen en van de omgeving Doorn."

De bewoners willen de petitie aanbieden aan premier Mark Rutte.

De provincie Zeeland is niet blij met de leegloop van het Korps Mariniers als gevolg van de aanstaande verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat gaf na het bericht over de leegloop aan dat hij de beeldvorming van Zeeland onder mariniers wil bijstellen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!