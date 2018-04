'Zorgverzekeraars beleggen miljoenen in farmaceutische bedrijven'

Zorgverzekeraar CZ heeft volgens de krant 1,6 miljoen euro belegd in de farmaceuten Biogen, Vertex en Gilead. Bedrijven die in opspraak zijn gekomen door hoge prijzen te vragen voor hun medicijnen, maar weigerden om toe te lichten waarom deze prijzen gerechtvaardigd zouden zijn.

Ook Menzis en Zilveren Kruis hebben belegd in een of meer van deze bedrijven. VGZ had geld gestoken in de genoemde farmaceuten, maar die aandelen zijn inmiddels alweer verkocht schrijft de Volkskrant. Dat gebeurde na kritiek van het Zorginstituut, een organisatie die advies uitbrengt over welke medicijnen in het basispakket moeten komen.

In totaal gaat het om een fractie van het vermogen dat de zorgverzekeraars beleggen. Desondanks zou het niet zo moeten, stelt Toine Pieters, hoogleraar geschiedenis van de farmacie in Utrecht. Pieters noemt het "buitengewoon pijnlijk en pervers".

Dwanglicenties

"Niet-etisch" en "betreurenswaardig" noemde het Zorginstituut de hoge prijzen van de farmaceutische bedrijven eerder al. Ook minister Bruno Bruins voor Medische Zorg sprak van "absurde medicijnprijzen". Met maatregelen als dwanglicenties en apothekersbereiding wil de minister de hoge prijzen tegengaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!