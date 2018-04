Vuurwapen dat werd gebruikt bij liquidatie broer kroongetuige gevonden

De verdachten die zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie, blijven vastzitten. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Het gaat om de vermoedelijke schutter, een 41-jarige man uit Hilversum, die wordt verdacht van moord en wapenbezit. Ook is de hechtenis van twee vermoedelijke handlangers verlengd. Het gaat hier om twee mannen van 31 en 32 die worden verdacht van medeplichtigheid. Hun DNA is aangetroffen op het tweede vuurwapen dat werd gevonden.

"Het onderzoek naar de liquidatie is nog in volle gang", laat het OM weten. Alle verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

Justitie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van nog meer betrokkenen.

Vluchtauto

In de buurt van de liquidatie werd een auto aangetroffen die is gebruikt door de schutter. De politie meldde eerder op dinsdag al dat de zwarte Seat met het vervalste kenteken 45-XK-SX op de dag voor de liquidatie vanuit Hilversum richting Amsterdam is vertrokken.

Die ochtend werd het voertuig gezien in de omgeving van de Tt. Melissaweg in Amsterdam, waar Reduan B. een dag later werd vermoord. In de avond was de auto weer terug in omgeving van Hilversum.

Beveiliging

Reduan B. kreeg sinds 23 maart, toen bekend werd dat zijn broer zou gaan getuigen, een 'beperkte vorm' van beveiliging, liet het Openbaar Ministerie (OM) eerder weten. B. heeft volgens het OM na overleg zelf gekozen voor deze "beperkte maatregelen".

Het overleg werd gevoerd nadat het OM naar buiten bracht dat er in december een zogeheten kroongetuigeregeling was getroffen met Nabil B. Hij was zelf betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi en bij de voorbereiding van de liquidatiepoging op Khalid H., beide in 2017 in Utrecht.

Risico

Nabil B. had wroeging gekregen na de dood van Changachi omdat hij goed bevriend was met de familie van het slachtoffer. Na de moord werd hij vanuit de eigen groep ernstig bedreigd, omdat hij als ''een risico" werd gezien vertelde zijn advocaat tijdens een pro-formazitting.

De dreiging en een knagend geweten was reden voor de 30-jarige Nabil B. naar justitie te stappen. Hij heeft inmiddels 26 verklaringen afgelegd over opdrachtgevers en betrokkenen bij liquidaties, voorbereidingen hierop en mislukte pogingen.

