Verbod Eritrese conferentie Veldhoven donderdag opnieuw voor rechter

Het ging om een bijeenkomst van de jongerenorganisatie van het omstreden regime in het Afrikaanse land. Vanwege grimmige protesten van tegenstanders van het bewind in Eritrea verbood de burgemeester de conferentie nog voordat die was begonnen. De bodemzaak dient donderdag bij de rechtbank in Den Bosch.

In een kort geding kreeg de gemeente destijds nog gelijk maar de bezwarencommissie van de gemeente oordeelde dat toenmalig burgemeester Jack Mikkers onterecht het noodbevel had gebruikt om de conferentie te verbieden. De burgemeester had moeten zorgen voor de veiligheid van de conferentiebezoekers.

De organisatie van de conferentie vindt het wrang dat de conferentie wel werd verboden en de demonstratie van de tegenstanders niet.

Actievoerders

Vorige week werd bekend dat 128 gearresteerde actievoerders vermoedelijk vrijuit gaan, omdat hun demonstratie nooit officieel is verboden maar wel door de politie is beëindigd. ''Het bevestigt dat de burgemeester de demonstratie niet heeft aangepakt en de conferentie wel. Het is veelzeggend en krom'', zei advocaat Bart-Jan Walraven van het Nederlands Eritrees platform dinsdag.

De advocaat zegt dat donderdag niet alleen de principiële vraag over het verbod van de conferentie moet worden beantwoord. De organisatie heeft veel kosten gemaakt voor bijvoorbeeld de huur van het conferentieoord en de catering en is van plan de schade te claimen als de bijeenkomst onterecht is verboden. Het gaat om zeker 180.000 euro.

