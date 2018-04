Fatale woningbrand meestal door onvoorzichtigheid bij roken of koken

Dat blijkt uit cijfers van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Het aantal woningbranden met dodelijke slachtoffers is iets gedaald. In 2016 kwamen 37 mensen om bij 32 woningbranden. In de jaren daarvoor lag het gemiddelde rond de dertig doden.

Twee derde van de fatale woningbranden is ontstaan door menselijk handelen. Behalve onvoorzichtig gedrag bij koken en roken, gaat het ook om ongelukken met kaarsen. Ongeveer een op de zeven branden ontstond door een technische storing in elektrische apparatuur.

Twee derde van de slachtoffers is 61 jaar of ouder, een derde daarvan is zelfs ouder dan 80 jaar. De helft van de woningbranden is ontstaan in de woonkamer, gevolgd door de keuken (30 procent) en de slaapkamer (15 procent).

De uitkomsten in het jaaroverzicht zijn volgens het IFV ''in lijn" met die in eerdere jaren. Het is de tiende keer dat er jaaroverzicht gepubliceerd is.