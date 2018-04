KNMI geeft code geel af vanwege onweer tijdens avondspits

Het weeralarm is van kracht in heel Nederland en begint aan de westkust van het land. Het KNMI kondigt in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland de waarschuwing af vanaf 17.00 uur en die blijft van kracht tot 22.00 uur. Daarna waait het onweer in de loop van de namiddag en avond over richting het noordoosten van Nederland.

Heftige regen kan worden vergezeld door windstoten van ongeveer 65 kilometer per uur. Mogelijk kan er hagel vallen tot 2 centimeter en bestaat de kans op blikseminslagen.

Hinder

Het KNMI waarschuwt voor hinder van verkeer als gevolg van het heftige weer. Open water en open gebied dienen te worden vermeden en schuilen onder bomen wordt afgeraden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 8°C 7°C NW 4 Vrijdag 13°C 0°C ZO 4 Zaterdag 18°C 5°C ZO 3 Zondag 16°C 9°C Z 3 Maandag 15°C 7°C NO 3

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!