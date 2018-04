Dak van tankstation aan A58 in Zeeland ingestort

Op beelden is te zien dat het dak van het Total-tankstation bij 's-Heer Arendskerke, tussen Goes en Middelburg, in het midden is geknakt en in de vorm van een V op de grond ligt.

Er was niemand aanwezig toen het dak instortte. Op dat moment was het tankstation al gesloten, laat de politie weten. De brandweer heeft inmiddels vastgesteld dat er geen veiligheidsrisico's zijn, aldus een woordvoerder.

