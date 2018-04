Dak van tankstation aan A58 in Zeeland ingestort

Op beelden is te zien dat het dak van het Total-tankstation bij 's-Heer Arendskerke, tussen Goes en Middelburg, in het midden is geknakt en in de vorm van een V op de grond ligt. Daardoor raakten pompinstallaties beschadigd.

Er was niemand aanwezig toen het dak instortte. Op dat moment was het tankstation al gesloten, laat de politie weten. De brandweer heeft inmiddels vastgesteld dat er geen veiligheidsrisico's zijn, aldus een woordvoerder.

Het instorten van het dak van het Total-tankstation is een incident. Volgens een woordvoerder van de brandstofmaatschappij is er geen instortingsgevaar bij andere tankstations omdat dat in Zeeland is overgenomen van een derde partij en dus niet door Total zelf is gebouwd.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid heeft laten weten een verkennend onderzoek te doen naar het voorval in Zeeland. Total Nederland heeft in ons land meer dan driehonderd tankstations.

