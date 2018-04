Politie geeft foto's verdachte van liquidatie broer kroongetuige vrij

Hoewel deze 41-jarige hoofdverdachte afgelopen weekend al werd opgepakt, samen met twee vermoedelijke handlangers, hoopt de politie dat de beelden kunnen helpen om de kleding terug te vinden die de schutter droeg tijdens de liquidatie.

Reduan B. is de broer van een kroongetuige in de rechtszaak tegen de zogenoemde Mocro-maffia. Na het misdrijf vluchtte de dader en ontdeed hij zich van de kleren die hij op dat moment droeg.

Op vijf foto's van een bewakingscamera die de politie nu heeft vrijgegeven is de kleding duidelijk zichtbaar. Het gezicht van de verdachte is niet te zien. "Mogelijk bevatten deze kleren belangrijke sporen", aldus een woordvoerder van de politie Amsterdam.

Kroongetuige

Reduan B. kreeg sinds 23 maart een 'beperkte vorm' van beveiliging, liet het Openbaar Ministerie (OM) eerder weten. B. heeft volgens het OM na overleg zelf gekozen voor "beperkte maatregelen".

Het overleg werd gevoerd nadat het OM 23 maart naar buiten bracht dat er in december een zogenoemde kroongetuigeregeling was getroffen met Nabil B. Hij was zelf betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi en bij de voorbereiding van de liquidatiepoging op Khalid H.. Beide in 2017 in Utrecht.

Risico

Nabil B. had wroeging gekregen na de dood van Changachi omdat hij goed bevriend was met de familie van het slachtoffer. Na de moord werd hij vanuit de eigen groep ernstig bedreigd, omdat hij als ''een risico" werd gezien vertelde zijn advocaat tijdens een pro-formazitting.

De dreiging en een knagend geweten was reden voor de 30-jarige Nabil B. naar justitie te stappen. Hij heeft inmiddels 26 verklaringen afgelegd over opdrachtgevers en betrokkenen bij liquidaties, voorbereidingen hierop en mislukte pogingen.

