Twee gewonden bij schietpartij in horecazaak Amsterdam

Het incident vond rond 00.30 uur plaats in Café Zuid aan de Van Ostadestraat in de Amsterdamse wijk De Pijp. Hierbij zijn meerdere schoten gelost.

Volgens de politie zaten de mannen in een café toen een man met een wapen het vuur opende in de zaak. Twee slachtoffers werden door de kogels geraakt.

Na het schietincident is door getuigen gezien dat er een scooter wegreed. De recherche heeft vervolgens de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart.

De twee slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen moest worden geopereerd, de andere heeft medische verzorging gekregen. Hun situatie is omschreven als stabiel.

Door sommige media is gemeld dat er is geschoten met een automatisch vuurwapen, maar de politie meldt dat daarvoor geen aanwijzingen zijn. De recherche ziet vooralsnog ook geen verband met recente eerdere schietpartijen in Amsterdam, zoals die vorige week waarbij de broer van een kroongetuige werd doodgeschoten.

Op een koffiehuis in de Ruys de Beerenbrouckstraat zijn maandagochtend ook schoten afgevuurd. De politie vond er twee kogelgaten. Niemand raakte hierbij gewond. Volgens de politie is er geen relatie met de schietpartij in de Van Ostadestraat.

