Man mishandeld in Dordrecht na ontmoeting via datingapp Grindr

Na behandeling in het ziekenhuis mocht het slachtoffer weer naar huis.

Op de Schenkeldijk in dezelfde stad werd een man achtervolgd en bijna mishandeld, nadat hij ook een afspraakje had gemaakt via Grindr. De politie vermoedt dat de incidenten homogerelateerd zijn, maar weet nog niet of het om dezelfde dader of daders gaat.

De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht liet via Twitter weten ''er alles aan te doen om de laffe daders op te sporen''. Hij zei verder in nauw contact te staan met de slachtoffers.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!