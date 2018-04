Paasvuren Duitsland veroorzaken stank tot in westen Nederland

De Zuid-Hollandse milieudienst DCMR kreeg zondag ruim 241 klachten binnen uit onder meer Hoek van Holland, Brielle en Hellevoetsluis.

Ook uit de regio Haaglanden zijn klachten binnengekomen. Brandweer Haaglanden twitterde zondagmiddag dat er een brandlucht werd waargenomen, maar dat er in de regio geen incidenten waren.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn sinds zondagmiddag de fijnstofconcentraties in het zuidwesten van Nederland verhoogd. De luchtkwaliteit is daar onvoldoende en lokaal zelfs slecht.

Dat kan zondagavond ook in de regio's waar paasvuren worden aangestoken het geval zijn vanwege het verwachte rustige weer met weinig wind.

Paasvuren

De brandlucht komt vooral uit Duitsland waar de paasvuren, evenals in enkele plaatsen in Groningen en Drenthe, zaterdag al werden ontstoken. De wind zorgt er voor dat de brandlucht over de rest van het land trekt.

Zondagavond gaan in Drenthe, Overijssel en Gelderland de meeste brandstapels in de hens. Ook maandag zijn er in het oosten van het land nog enkele paasvuren.

Verdwijnen

Een woordvoerder van Weerplaza verwacht dan ook dat de brandlucht de komende uren nog wel zal aanhouden. ''We zijn er nog niet van af'', aldus de zegsman. Maar als in het westen van het land gaat regenen, is de stank volgens hem snel verdwenen.

Het RIVM adviseert in het algemeen aan iedereen om het inademen van rook te vermijden. Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

