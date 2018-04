Vijf betogers Oostvaarders aangehouden na openbreken hek

Het vijftal is overgebracht naar het politiebureau. De recerche zoekt uit waar de ze precies van worden verdacht. Andere demonstranten die door het opengebroken hek het terrein van het bezoekerscentrum zijn opgegaan zijn daar weggehaald, meldt de politie.

In totaal protesteren zondag volgens een politiewoordvoerder zo’n twee- tot driehonderd mensen bij het bezoekerscentrum. De situatie is inmiddels weer rustig. Het hek wordt gerepareerd en de demonstranten kunnen buiten het hek verder met hun actie.

Langzaamaanactie

Eerder op de dag zorgden zo’n twintig demonstranten met een langzaamaanactie volgens de politie voor verkeershinder en gevaarlijke situaties op de A6 bij Almere.

De actievoerders in tien tot vijftien voertuigen, waaronder vooral auto’s en een enkele vrachtwagen, kregen van de politie daarom het verzoek via binnenwegen verder te rijden. Volgens de politiewoordvoerder gaven ze gehoor aan die oproep.

Volgens de ANWB ontstond door de actie, die maar korte tijd duurde, zo’n drie kilometer file. Die file is inmiddels weer opgelost.

Kritiek

De afgelopen tijd was er veel kritiek over hoe wordt omgegaan met de herten, konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen. In de winter gaan in het gebied veel dieren dood omdat ze niet mogen worden bijgevoerd.

Critici wijzen er onder meer op dat de dieren niet naar elders kunnen trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan. Vanwege de onrust en mensen die de dieren zelf gingen voeren, besloot de provincie Flevoland toch bij te voeren.

​Bijvoeren

Staatsbosbeheer blijft de dieren bijvoeren totdat er weer voldoende voedsel is in de Oostvaardersplassen. De boswachters voeren dagelijks bij op tien plekken. De hoeveelheid hooi neemt steeds licht toe. Momenteel gaat het om twee hooibalen per voerplek.

Mensen die de dieren in het natuurgebied zelf bijvoeren, worden opgeroepen om dat niet langer te doen. Staatsbosbeheer benadrukt dat niet alle groente en fruit geschikt zijn als voer.

Twee onafhankelijke dierenartsen hebben afgelopen maandag een bezoek gebracht aan het natuurgebied. Dit gebeurde nadat de provincie Staatsbosbeheer vroeg om hen mee te laten kijken bij het bijvoeren van de grote grazers. De dierenartsen concludeerden dat het bijvoeren door Staatsbosbeheer "goed en met beleid gebeurt".

