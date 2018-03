Drie verdachten vast voor betrokkenheid bij liquidatie broer kroongetuige

Vrijdagavond is een 41-jarige man aangehouden door een arrestatieteam van de politie, het gaat om de vermoedelijke schutter. Dat meldt de politie aan NU.nl.

In de nacht van vrijdag op zaterdag volgde een tweede arrestatie op de A13 ter hoogte van Rijswijk. Daar werd een 34-jarige man opgepakt. Later in de ochtend werd ook nog een 31-jarige man aangehouden in het Westland.

De drie worden verdacht van wapenbezit en medeplichtigheid aan het dodelijke schietincident donderdagochtend aan de Tt. Melissaweg in Amsterdam.

Ook heeft de politie gezegd dat gedurende het onderzoek meerdere automatische- en handvuurwapens en andere relevante goederen in beslag genomen zijn.

DNA-onderzoek

Direct na de schietpartij van donderdag is een groot rechercheonderzoek gestart. "Forensische specialisten voerden op diverse plaatsen onderzoek uit", aldus de politie.

Mogelijk bewijsmateriaal is vervolgens overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor DNA-onderzoek. Ook is de schutter vastgelegd op camerabeelden in het pand van het slachtoffer.

Het aangetroffen DNA kwam overeen met een DNA-profiel uit de databank van het NFI. Rechercheurs konden zo achterhalen dat de 41-jarige verdachte zou verblijven in een woning in Hilversum. Dat kwam weer overeen met resultaten uit onderzoek naar een gestolen voertuig.

Volgens Het Parool zou het gaan om Shurandy S.. Bronnen van de krant linken S. aan "criminelen van Antilliaanse origine uit Amsterdam-Zuidoost die van een reeks liquidaties worden beschuldigd."

Kroongetuige

Reduan B. kreeg sinds 23 maart een 'beperkte vorm' van beveiliging, liet het Openbaar Ministerie (OM) eerder weten. Reduan B. heeft volgens het OM na overleg zelf gekozen voor "beperkte maatregelen".

Het overleg werd gevoerd nadat het OM 23 maart naar buiten bracht dat er in december een zogenoemde kroongetuigeregeling was getroffen met Nabil B. Hij was zelf betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi en bij de voorbereiding van de liquidatiepoging op Khalid H.. Beide in 2017 in Utrecht.

Nabil B. had wroeging gekregen na de dood van Changachi omdat hij goed bevriend was met de familie van het slachtoffer. Na de moord werd hij vanuit de eigen groep ernstig bedreigd, omdat hij als ''een risico" werd gezien vertelde zijn advocaat tijdens een pro-formazitting.

De dreiging en een knagend geweten was reden voor de 30-jarige Nabil B. naar justitie te stappen. Hij heeft inmiddels 26 verklaringen afgelegd over opdrachtgevers en betrokkenen bij liquidaties, voorbereidingen hierop en mislukte pogingen.

