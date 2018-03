Drie verdachten vast voor betrokkenheid bij liquidatie Amsterdam-Noord

Vrijdagavond is een 41-jarige man aangehouden. In de nacht van vrijdag op zaterdag volgde een tweede arrestatie op de A13 ter hoogte van Rijswijk. Daar werd een 34-jarige man opgepakt. Later in de ochtend werd ook nog een 31-jarige man aangehouden in het Westland.

De drie worden verdacht van wapenbezit en medeplichtigheid aan het dodelijk schietincident donderdagochtend aan de Tt. Melissaweg.

Direct na de schietpartij donderdag is een groot rechercheonderzoek gestart. "Forensische specialisten voerden op de diverse plaatsen onderzoek uit", schrijft de politie. Daarbij zijn diverse goederen in beslag genomen en overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor DNA-onderzoek.

Het aangetroffen DNA kwam overeen met een DNA-profiel uit de databank van het NFI. Rechercheurs konden zo achterhalen dat de verdachte zou verblijven in een woning in Hilversum.

