'Familielid kroongetuige Nabil B. geëvacueerd uit Den Haag'

Het Landelijk Parket wil het bericht niet bevestigen, maar laat wel aan NU.nl weten verontwaardigd te zijn over de berichtgeving.

"Het is gevaarlijk, roekeloos en onverantwoord dat er geen rekening wordt gehouden met de privacy van deze familie", aldus woordvoerder Wim de Bruin tegen NU.nl. "We hebben donderdag gezien waar dat toe kan leiden."

De politie laat weten dat de actie in Den Haag in het kader van een lopend onderzoek was, en wil er verder niet op ingaan.

Beelden

Donderdag werd de broer van B., Reduan, doodgeschoten in Amsterdam. Hij werd op eigen verzoek beperkt beveiligd. Vrijdag werd bekend dat er van de schutter beelden zijn veiliggesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat ze nog niet hebben besloten of en wanneer de beelden worden vrijgegeven.

De 41-jarige Reduan B. werd donderdagochtend iets na 08.30 uur in zijn bedrijf op de Tt. Melissaweg in Amsterdam-Noord doodgeschoten. Het slachtoffer was directeur van een bedrijf in belettering.

De dader is een man van rond de dertig jaar met een donkergetinte huid. Het zou gaan om een persoon van 1,70 meter die een donkere muts op z'n hoofd droeg.

Vluchtauto

In de buurt van de liquidatie werd een auto aangetroffen die is gebruikt door de schutter. De politie heeft bekendgemaakt dat de zwarte Seat Leon eind januari is gestolen in Nieuwegein. Op de auto zaten kentekenplaten van een andere auto. De eigenaar van die wagen heeft niks met de zaak te maken.

Volgens de politie heeft de auto in het Gooi gereden of geparkeerd gestaan. Ze roepen getuigen op zich te melden die een zwartkleurige personenauto van het merk Seat type Leon met het kenteken 45-XX-SX hebben gezien.

23 maart maakte het OM bekend een kroongetuigeregeling te hebben getroffen met Nabil B. Hij heeft in totaal 26 verklaringen afgelegd over opdrachtgevers en betrokkenen van liquidaties en pogingen daartoe. De belangrijkste namen die hij noemde zijn van Redouan Taghi en Saïd Razzouki.

Beide mannen staan inmiddels op de Nationale Opsporingslijst.

