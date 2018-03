Verdachte van ombrengen en zoek maken vriendin verdacht van tweede moord

Het zou gaan om een prostituee, maar meer informatie kon het Openbaar Ministerie nog niet geven omdat het onderzoek nog loopt.

Het onderzoek naar dit levensdelict loopt nog, aldus een woordvoerder. De advocaat van P. wilde geen commentaar op de nieuwe verdenking geven.

De 44-jarige Hagenaar zit momenteel vast op verdenking van het doden van zijn 48-jarige Portugese vriendin en het zoek maken van haar lichaam vorig jaar augustus.

De Portugese vrouw, die uit Den Haag kwam, werd wekenlang vermist en uiteindelijk vlakbij Alkmaar gevonden in het Starnmeer. Het stoffelijk overschot zat in een koffer die was verzwaard met beton. Het slachtoffer was meerdere malen gestoken met een mes in hart en longen.

P. en zijn Portugese vriendin zouden een stormachtige relatie met elkaar hebben gehad. Ze kampten alle twee met verslavingen.

