Paasweekend regenachtig en aan de frisse kant

Goede Vrijdag begon regenachtig, maar in de middag is het droog en breekt af en toe de zon door. In de avond kunnen volgens Weerplaza wat buien uit België over komen waaien en kan het in de zuidelijke provincies weer gaan regenen.

Zaterdag is een natte dag met wind die verschilt in het noorden en het zuiden. Langs de noordkust is de wind kil en kan het op de Waddeneilanden zorgen voor temperaturen rond de 5 graden. In de rest van het land wordt de wind uit het zuiden verwacht, wat kan zorgen voor temperaturen tussen 9 en 12 graden.

Waar de grens tussen deze twee windstromen komt te liggen is nog onzeker.

Pasen

Eerste Paasdag is naar verwachting vrij kil. Het wordt 4 tot 7 graden en er kan zelfs natte sneeuw vallen op enkele plaatsen. In de avond en nacht klaart het weer meer op en dalen de temperaturen. Het noordoosten van het land maakt kans op temperaturen onder nul.

Tweede Paasdag wordt naar verwachting regenachtig, vooral in het westen van Nederland. Het zuiden van het land zou nog even van wat zon kunnen genieten, mochten de regenbuien snel naar het noorden doorwaaien. Als dat gebeurt worden in het zuiden temperaturen van 10 tot 13 graden verwacht.

De regen zou in het noorden voor temperaturen van 6 tot 8 graden kunnen zorgen, met op de Waddeneilanden misschien wat natte sneeuw.

Paasvuren

Tot in Rotterdam zouden paasvuren, die in het oosten van het land worden ontstoken, geroken kunnen worden. Oorzaak daarvan is de mogelijke oostenwind. Dat denkt DCMR. De milieudienst van Rotterdam waarschuwt voor stankoverlast.

Volgens het RIVM kan bij een oostenwind inderdaad overlast ontstaan door smog, maar is het nog onzeker of er inderdaad een oostenwind zal staan. Daarom waarschuwt het instituut vooralsnog niet voor smog.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 11°C 3°C Z 3 Zondag 7°C 2°C NW 3 Maandag 9°C -1°C ZO 4 Dinsdag 16°C 8°C ZW 4 Woensdag 15°C 9°C Z 4

