Liquidatie van broer kroongetuige vastgelegd op camera

Volgens een woordvoerder wordt er op dit moment overleg gevoerd wat er met de beelden gaat gebeuren en of ze vrij worden gegeven. De politie kan niet ingaan op wat er op de beelden te zien is.

De 41-jarige Reduan B. werd donderdagochtend iets na 08.30 uur in zijn bedrijf op de Tt. Melissaweg in Amsterdam-Noord doodgeschoten. Het slachtoffer was directeur van een bedrijf in belettering.

De dader is een man van rond de dertig jaar met een donkergetinte huid. Het zou gaan om een persoon van 1,70 meter die een donkere muts op z'n hoofd droeg.

In de buurt van de liquidatie werd een uitgebrande auto aangetroffen die vermoedelijk is gebruikt door de dader.

Beveiliging

Reduan B. kreeg sinds 23 maart een 'beperkte vorm' van beveiliging, zegt het Openbaar Ministerie (OM). "Vorige week zijn er gesprekken gevoerd met de familie van de kroongetuige en daarbij hebben we verschillende voorstellen voor beveiliging gedaan. Reduan B. heeft zelf gekozen voor beperkte maatregelen", aldus een woordvoerder van het OM.

Kroongetuige

De gesprekken werden gevoerd nadat het Openbaar Ministerie 23 maart naar buiten bracht dat er in december een zogenoemde kroongetuigeregeling was getroffen met Nabil B. Hij was zelf betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi en bij de voorbereiding van de liquidatiepoging op Khalid H.. Beide in 2017 in Utrecht.

Nabil B. had wroeging gekregen na de dood van Changachi omdat hij goed bevriend was met de familie van het slachtoffer. Na de moord werd hij vanuit de eigen groep ernstig bedreigd, omdat hij als ''een risico" werd gezien vertelde zijn advocaat tijdens een pro-formazitting.

De dreiging en een knagend geweten was reden voor de 30-jarige Nabil B. naar justitie te stappen. Hij heeft inmiddels 26 verklaringen afgelegd over opdrachtgevers en betrokkenen bij liquidaties, voorbereidingen hierop en mislukte pogingen.

Taghi

Belangrijkste namen die hij heeft genoemd zijn die van Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Taghi wordt gezien als opdrachtgever van meerdere liquidaties. Net als Razzouki, die de rechterhand van Taghi zou zijn. Beide mannen zijn goede vrienden en kennen elkaar uit Utrecht.

De politie heeft de twee mannen op de Nationale Opsporingslijst gezet en heeft laten weten dat ze verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van Changachi, de poging tot liquidatie op H. en opdrachtgeven voor de moord op Ranko Scekic in 2016 in Utrecht.

De verwachting is dat het aantal verdenkingen tegen hen nog oploopt.

De advocaat van Taghi, Inez Weszki, wijst in ieder geval iedere beschuldiging van Nabil B. in de richting van haar cliënt van de hand.

