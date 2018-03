Drukke avondspits vanwege Paasweekend

Rond 20.00 uur waren vrijwel alle problemen weer opgelost. De extra drukte kwam doordat veel mensen al vanaf vrijdag een lang paasweekend vieren. Rijkswaterstaat moest automobilisten adviseren om hun reis uit te stellen, gezien de situatie bij Rotterdam.

De A20 was aan het begin van de avond dicht in de richting van Hoek van Holland bij het Kleinpolderplein na een ongeluk met zeker drie vrachtwagens. Pas tegen 21.00 uur waren de meeste problemen op de A20 voorbij.

Het verkeer werd aangeraden om om te rijden via de A15 en de A4, maar ook daar ontstonden flinke files door drukte en ongevallen. Ook de A16 stond korte tijd vast bij Ridderkerk na een ongeluk met een betonwagen.

The Passion

Vanwege de live-uitvoering van The Passion in het Arenapark in Amsterdam wordt er vanavond ook veel drukte verwacht. De kans is groot op vertraging op de A2 en A9 in de richting van knooppunt Holendrecht, schrijft Rijkswaterstaat.

