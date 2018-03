Voorlopige hechtenis No Surrender-oprichter Klaas Otto opgeschort

De vijftigjarige verdachte uit Bergen op Zoom zit al ruim anderhalf jaar in voorarrest en verblijft sinds eind augustus in streng regime in de gevangenis in Vught. Hij wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing en bedreiging.

Volgens BN DeStem komt Otto op 5 april op vrije voeten. Hij zal gevolgd worden met een gps-systeem. Volgens de rechtbank zou het gevaar dat Otto getuigen gaat bedreigen beperkt worden door de strenge voorwaarden.

Otto heeft sinds enige dagen twee nieuwe advocaten. Hij wordt verdedigd door Niels van Schaik en Sanne Schuurman.

De verdachte moest eerder deze maand op zoek naar een nieuwe advocaat omdat Louis de Leon was gestopt. Volgens De Leon is Klaas Otto geestelijk niet in staat om zijn proces te volgen omdat hij een posttraumatische stressstoornis en een depressie zou hebben. Zijn pogingen om de strafzaak op te schorten, mislukten.

Van Schaik stelde eerder deze week dat hij zich nog aan het oriënteren was en dat hij nog tijd nodig heeft om zich in te werken. Wel maakte hij bekend dat hij donderdag een poging zou doen om Otto uit de gevangenis te krijgen, dat lijkt nu dus gelukt te zijn.

