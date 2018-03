Pluimveesector kan zich niet vinden in rapport NVWA over misstanden

De NVWA concludeerde onder meer dat pluimvee nog te vaak onvoldoende voer en drinkwater hebben en en doordat er in de stallen te weinig droog strooisel ligt, hebben ze sneller last van pijnlijke zweren aan de poten.

"Dit doet geen recht aan het hoge niveau van de sector en al zijn inspanningen steeds beter te worden", aldus branche-organisatie Pluimned en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). "Het niveau van naleving van regels van de meeste bedrijven in de pluimveevleessector is goed en de initiatieven die de sector neemt om toonaangevend te zijn en blijven vinden internationaal navolging", schrijven Pluimned en de NVP.

Het hoge kwaliteitsniveau ''dat Nederlandse producenten behalen" blijft onderbelicht in het rapport, zegt de organisatie. ''Dit komt mogelijk doordat de focus van het rapport uitsluitend op de risico’s ligt.''

Kruistocht

De Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI), spreekt van een "kruistocht in de pluimveesector". Een woordvoerder meldt aan NU.nl: "Ze (de NVWA, red.) vertellen ook alleen wat er misgaat en niet welke zaken er goed gaan. Op het gebied van salmonella zijn we bijvoorbeeld toonaangevend in de wereld. Het is jammer dat de NVWA dat niet belicht."

Ook met de manier waarop de NVWA het rapport brengt is NEPLUVI het niet eens. Volgens de vereniging is het bericht te suggestief. "Het gaat slechts om een risicoanalyse en dat betekent dus dat de risico's mogelijk zijn. De NVWA brengt dit als voldongen feit."

Het rapport biedt wel aanknopingspunten voor verdere verbetering, erkent Pluimned. "Uiteraard zijn fraudegevallen onacceptabel. Het rapport kan echter leiden tot een onterecht negatief beeld van het kwaliteitsniveau van de Nederlandse vleeskuikensector, juist ook in internationale context."

De pluimveeorganisaties willen wel met de NVWA in gesprek en "waar nodig nog meer verbeteringen" aanbrengen.

Consumentenbond

De Consumentenbond roept donderdag de pluimveesector, de supermarkten en de politiek op voorgoed af te rekenen met de misstanden in de kippenvleesketen die in het rapport van de NVWA worden genoemd. De misstanden brengen grote risico’s met zich mee voor de voedselveiligheid en het dierenwelzijn, waarschuwt de bond.

"Fraude met bedorven vlees of stiekem toegevoegd water, met registratie van salmonella en met antibiotica én het stelselmatig overtreden van dierenwelzijnsregels. Dit rapport geeft voor de zoveelste keer een schokkende inkijk in de misstanden in de pluimveesector. De NVWA kan dit niet alleen oplossen", aldus bondsdirecteur Bart Combée

"Het belangrijkste is dat de sector zelf aan de bak gaat. Daarnaast moeten supermarkten meer verantwoording nemen, want die leggen het vlees in de schappen. En een sterke politieke wil om orde op zaken te stellen, is ook onontbeerlijk om de deels verziekte sector te saneren", stelt de consumentenbond.

Slachterijen

Woensdag is ook bekend geworden dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) maatregelen schrapt tegen een aantal pluimveeslachterijen in verschillende gemeenten. Die waren genomen nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij controles in de slachterijen verontreinigingen op karkassen had gevonden.

Procedures om de voedselveiligheid te vergroten zouden niet goed op orde zijn en moesten daarom worden aangepast. Het zou gaan om verontreinigingen met onder andere mest en gal. De twaalf slachterijen gingen in beroep tegen het oordeel en kregen van het CBb hun gelijk.

Volgens het College waren de door de NVWA gevonden bezoedelingen onvoldoende om te concluderen dat procedures niet op orde zijn.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de hoogste bestuursrechter in Nederland op het gebied van het sociaal-economisch bestuursrecht.