Hoofdrijbaan A16 afgesloten door gekantelde betonwagen

''Dit gaat lang duren, houd daar maar rekening mee'', waarschuwt Rijkswaterstaat weggebruikers alvast. Uit de wagen lekt diesel en dat moet worden opgeruimd, aldus een woordvoerder.

De A16 naar Breda blijft nog tot zeker 16:00 uur dicht. Rijkswaterstaat heeft grote moeite om de gekantelde betonwagen te bergen. Volgens de woordvoerder is het opruimen een lastige klus omdat de betonwagen bij een viaduct ligt. Er zijn meerdere hulpdiensten aanwezig.

Het bergen van de betonwagen duurt langer dan gedacht omdat er bij het takelen nog meer beton op de rijbaan terecht is gekomen. "Met een grijper wordt het natte beton nu in een bakwagen geschept", aldus de Verkeersinformatiedienst.

Het wegdek moet na het opruimen van het beton en bergen van de wagen gereinigd worden En mogelijk zal het asfalt dat beschadigd is geraakt herstelt moeten worden.

Omleiding

Alleen via een uitvoegstrook kan er nog verkeer langs. Wie richting Breda wil wordt geadviseerd om te rijden vanaf knooppunt Ridderkerk-Noord in de richting van Zierikzee over de A15, A29, A59 en A17.

Omdat voor veel mensen een lang paasweekeinde begint, wordt later op de dag flinke drukte op de wegen verwacht.

A20

Op de A20 richting Hoek van Holland is een groot ongeval gebeurd bij knooppunt Kleinpolderplein. Het verkeer staat in beide richtingen vast. Het is extra druk op de A20 omdat een gedeelte hiervan onderdeel is van de omleidingsroute vanwege het ongeval op de A16.

