Slachtoffer schietpartij Amsterdam is broer kroongetuige Nabil B.

Dat meldt de politie Amsterdam. Het slachtoffer werd even voor 09.00 uur doodgeschoten in zijn bedrijfspand. Hij was directeur van een bedrijf dat handelt in belettering. De politie heeft de ingang van het gebouw afgeschermd.

Reduan B. kreeg sinds afgelopen vrijdag een 'beperkte vorm' van beveiliging, zegt het Openbaar Ministerie (OM). "Vorige week zijn er gesprekken gevoerd met de familie van de kroongetuige en daarbij hebben we verschillende voorstellen voor beveiliging gedaan. Reduan B. heeft zelf gekozen voor beperkte maatregelen", aldus een woordvoerder van het OM.

Wat de beperkte beveiliging precies inhoudt en waarom het slachtoffer daarvoor gekozen heeft wil het OM niet zeggen. Over de beveiliging van andere familieden wil het OM verder niets kwijt.

Kroongetuige

Het OM presenteerde Nabil B. vorige week als nieuwe kroongetuige in een reeks liquidaties en liquidatiepogingen in Amsterdam en Utrecht. Hij heeft belastende verklaringen afgelegd tegen kopstukken van de zogeheten Mocro-maffia.

Hij geldt als verdachte in het onderzoek naar de liquidatie van Hakim Changachi, die op 12 januari vorig jaar in Utrecht werd doodgeschoten. De moord was volgens het OM een vergissing. De groep had een ander slachtoffer op het oog. B. heeft verklaard dat Redouan Taghi de opdrachtgever is geweest.

Nabil B. werd volgens zijn advocaten vanuit zijn eigen groep ernstig bedreigd. Hij "neemt zijn verantwoordelijkheid en accepteert de vérstrekkende gevolgen voor hem en anderen", aldus zijn advocaten nadat het OM bekend had gemaakt dat het een deal met hem had gesloten.

Zoektocht

De Tt. Melissaweg is afgezet en de politie doet onderzoek. Over de dader is nog niks bekend, maar op de Tt. Vasumweg is een brandend voertuig aangetroffen. Ook die straat is afgezet en de politie heeft de wagen veiliggesteld voor onderzoek.

Volgens een woordvoerder van de politie is er met duikers in het nabijgelegen water gezocht, omdat er mogelijk voorwerpen in het water zijn gegooid. Het is onbekend of zij ook iets hebben aangetroffen.

Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een verdachte van ongeveer dertig jaar met een donkergetinte huid. Het zou gaan om een persoon van 1,70 meter met een donkere muts op z'n hoofd. De verdachte is bij een zwarte auto gezien.

