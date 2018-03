VO-raad pleit voor andere opzet examens voortgezet onderwijs

"Het examen lijkt een doel op zichzelf geworden, in plaats van een middel om in kaart te brengen of een leerling klaar is voor de vervolgstap", stelt voorzitter Paul Rosenmöller. Hij spreekt van een "doorgeslagen focus op het leren voor het examen".

Volgens de middelbare scholen draait het onderwijs nu te veel om voorbereiding op het examen in plaats van om de inhoud. Ook sluit de examinering niet goed meer aan bij de eisen van de maatschappij en het vervolgonderwijs. De scholen willen meer diepgang en maatwerk.

De VO-raad vindt dat er meer examenmomenten in het jaar moeten komen. Gezakte leerlingen moeten volgens de raad de voldoendes die ze haalden kunnen behouden. Verder moeten leerlingen de kans krijgen om vakken waar ze goed in zijn op een hoger niveau af te sluiten.

Rosenmöller wil dat beter kan worden ingespeeld op de ontwikkeling van leerlingen. "Het huidige examenregime remt de beweging in het onderwijs om talenten van leerlingen beter te ontwikkelen, en de druk op leerlingen om op dat ene moment in mei te presteren is onnodig groot. Met het flexibiliseren van de examens slaan we een grote slag om het onderwijs te verbeteren."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!