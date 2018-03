Pluimveebedrijven overtreden regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid

Bedrijven in de pluimveevleesketen leven de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid niet goed na. Nog te vaak hebben de dieren onvoldoende voer en drinkwater en doordat er in de stallen te weinig droog strooisel ligt, hebben ze sneller last van pijnlijke zweren aan de poten. Eenmaal in het slachthuis is het risico groot dat het pluimvee niet goed wordt verdoofd voor het wordt geslacht.