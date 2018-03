Man (47) verdacht van moord of doodslag op overleden vrouw Wernhout

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl na berichtgeving van BN de Stem.

De man werd woensdag voorgeleid aan de rechter commissaris. Hij zit voorlopig nog in beperkingen.

Afgelopen zondag trof de politie het lichaam van de vrouw aan in een woning in Wernhout. Het slachtoffer is de 46-jarige bewoonster van het pand. Momenteel is het nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in het pand.

Volgens BN de Stem is de man de echtgenoot van de vrouw. Het OM kan eventuele banden tussen de twee echter niet bevestigen.