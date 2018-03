Vijf jaar cel geëist tegen oud-bestuurder CDA Leende voor rol bij drugslab

Het industriële drugslab werd vorig jaar ontdekt in een loods bij zijn boerderij in Leende. Als verhuurder is hij als medepleger schuldig aan drugsproductie, stelt de aanklager woensdag voor de rechtbank in Den Bosch.

Het drugslaboratorium geldt als de grootste aangetroffen in Nederland. Experts omschrijven het als een lab van industriële omvang. In totaal vond de politie er 21.500 liter en 1.000 kilo gevaarlijke chemicaliën.

In verschillende productieprocessen werd er onder andere xtc speed en gemaakt. Per dag kon er 150 kilo xtc en 100 kilo amfetaminepasta geproduceerd worden. ''Een miljoenenbusiness in Leende", zei de officier van justitie woensdag over de becijferde dagomzet van 10 miljoen euro.

Ontdekking

Signalen over drugsproductie op het erf waren er al maanden voor de ontdekking. Als gevolg van een storing in oktober 2016, merkte een energiebedrijf dat er veel stroom werd gebruikt.

In combinatie met andere meldingen en informatie kwam de politie op 23 februari 2017 controleren. De toegangsweg naar het lab bleek geblokkeerd. Het lab bleek ook streng beveiligd te zijn met camera's en bewegingssensoren.

Geen kennis van activiteiten

Van der P. herhaalde in de rechtszaal dat hij niet wist wat er in de loods gebeurde. Hij had de loods verhuurd aan een man die er auto's wilde uitdeuken en spuiten. Hij kende alleen zijn voornaam en een huurcontract was er niet.

Door een veeleisende baan en druk sociaal leven was hij naar eigen zeggen maandenlang niet in de loods geweest. "Ik ben naïef geweest en schaam me enorm", aldus de verdachte.

De officier van justitie gelooft de verklaring van Van der P. niet. "Het moet een komen en gaan zijn geweest van laboranten en vervoerders. Je moet wel stekeblind zijn om het niet te zien.''

Ze gaat ervan uit dat Van der P. niet alleen kan hebben gehandeld. Andere betrokkenen zijn niet gevonden.

De rechtbank doet op 11 april uitspraak.