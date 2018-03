Colombiaanse helikopterpiloot: 'Wilde bevrijding Benaouf A. voorkomen'

In een vlammend betoog vertelde Koopman aan de rechtbank van Amsterdam dat zijn cliënt van plan was om zijn petje in de turbine van de helikopter te gooien zodat die onklaar zou zijn gemaakt.

"Hij is eigenlijk een hoeder van de rechtsstaat", vervolgde Koopman. "Een El Salvador." Dat G.B. in eerste instantie akkoord was gegaan met 100.000 euro als de bevrijding was geslaagd, was volgens zijn advocaat een fout.

De officier van justitie zei in een reactie met verbazing naar het verhaal te hebben geluisterd. "Dit is de wereld op zijn kop", aldus de officier. "Dit is de zoveelste afwijkende verklaring die de verdachte aflegt. Hij heeft zelfs nog proberen te ontsnappen via Frankrijk. We hebben hier niet te maken met een spijtoptant".

De piloot heeft al eerder laten weten dat hij niet in staat was het type helikopter te kunnen vliegen dat gebruikt zou worden om A. te bevrijden. Volgens zijn advocaat kan er dan ook geen sprake zijn van een strafbaar feit, als de bevrijding niet eens plaats had kunnen vinden.

Budel

In totaal staan acht verdachten terecht voor de kapingspoging van een helikopter. Deze werd met een smoes gehuurd van een vliegveld in Budel en daarna overgevlogen naar Weert. Daar zou de piloot volgens het Openbaar Ministerie met geweld worden overmeesterd en vervangen door de Colombiaan.

De Amsterdamse recherche was echter op de hoogte van de plannen en een groot deel van de verdachten kon worden gearresteerd op 11 oktober.

Een andere verdachte, een 30-jarige Fransman, is op de dag van de bevrijdingspoging door agenten bij de politieactie doodgeschoten.

Een van de hoofdverdachten Rachid el M. werd onlangs op 21 februari aangehouden in Amsterdam. Hij was woensdag aanwezig in de rechtszaal, maar wilde niks zeggen. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers vroeg niet om de opheffing van zijn voorarrest, maar wilde wel graag de tapgesprekken afluisteren die door de politie in dit onderzoek zijn opgenomen.

De verdachten wordt de kapingspoging van de helikopter en de voorbereidingen daartoe ten laste gelegd, maar ook het in bezit hebben van automatische en handvuurwapens en de heling van drie gestolen voertuigen. De twee BMW's en een Audi werden gebruikt als vluchtauto's.

Staatsliedenbuurt

Het doelwit van de bevrijding, A., wordt gezien als kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. De crimineel was doelwit van de wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam eind 2012. Hij zit een straf van twaalf jaar uit voor het aansturen van een liquidatie in Antwerpen in 2012.

De volgende pro-formazitting is op 20 juni. De inhoudelijke behandeling vindt waarschijnlijk in september plaats.

