Verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij liquidatie Martin Kok

De man is woensdagochtend aangehouden in de gevangenis in Alphen aan den Rijn, waar hij al voor een andere zaak vastzat. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Verder wil de politie niks zeggen over de zaak.

De toen 49-jarige Kok werd op 8 december 2016 doodgeschoten bij seksclub Boccaccio in Laren.

Op diezelfde dag was hij aan het begin van de avond al ontsnapt aan een eerdere liquidatiepoging. Voor een hotel in Amsterdam kwam toen een man op hem afgerend die vervolgens een pistool dicht bij zijn hoofd hield. Maar om onbekende redenen ging het wapen niet af.

Kok was een bekende in de Amsterdamse onderwereld. In 1989 mishandelde hij een man in Volendam, samen met onder andere Dino Soerel. De man overleed later aan zijn verwondingen. Hiervoor kreeg Kok een celstraf van vijf jaar.

Toen hij de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin had doodgeschoten nadat hij met een schroevendraaier was belaagd, kreeg hij veertien jaar gevangenisstraf.

Misdaadwebsite

Na zijn vrijlating begon hij de misdaadwebsite Vlinderscrime.nl waarop vaak als eerste nieuws verscheen over criminelen en strafbare zaken.

Voordat Kok in 2016 werd doodgeschoten werd hij al beveiligd door de politie. In juli 2016 werd er een pakketje onder zijn auto aangetroffen met daarin een explosief. Dat explosief was veertig keer krachtiger dan een handgranaat. Als het was afgegaan was er een grote kans dat er meerdere slachtoffers zouden vallen.

Twee verdachten werden aangehouden op verdenking van het plaatsen van de autobom, maar later werden ze weer vrijgelaten.