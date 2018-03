Vorig jaar 9.100 keer fysiek en verbaal geweld gebruikt tegen politie

In totaal werden 9.100 incidenten geregistreerd, variërend van schelden, beledigen, bedreigingen, slaan, schoppen, met een voertuig inrijden op een agent of poging tot doodslag of poging moord. Omgerekend zijn dat per week 175 incidenten.

Het vaakst blijken mensen zich te keren tegen de politie tijdens een aanhouding (2.779 keer), in het uitgaansleven (993), door verwarde personen (523), in het verkeer (507), tijdens het uitdelen van een bekeuring op straat (451) of huiselijk geweld (413). Bij veel andere zaken (2.968) is de context niet duidelijk.

Wat betreft het geweld, komt belediging het vaakst voor (3889 keer), gevolgd door wederspannigheid (1545 keer), wat betekent dat verzet wordt geboden met geweld of dreiging daarmee, en verbale bedreiging (1125). Verder gaat het vele honderden keren om mishandeling en 38 keer om zware mishandeling.

Maar het kan ook ernstige vormen aannemen. Zo staat 143 keer poging tot doodslag op de lijst, zelfs 4 keer poging tot moord, poging tot zware mishandeling (161), inrijden met voertuig op een agent (61) en aanranding (8).

Onacceptabel

Ruud Verkuijlen, die binnen de politie verantwoordelijk is voor de aanpak van dit fenomeen, noemt geweld en agressie tegen dienders onacceptabel. Het wordt ook niet getolereerd, tegen alles wordt opgetreden, zegt hij. "Als samenleving moeten we niet accepteren dat er op deze manier met de politieman en -vrouw wordt omgegaan. Al ons optreden staat ten dienste van de burger, voor een veiligere samenleving. Ondermijning van deze taak, betekent ondermijning van onze samenleving.''

Intern worden agenten altijd aangespoord om aangifte te doen van de gebeurtenis, maar zij beslissen dat uiteindelijk zelf. De politie weet niet hoe vaak dat gebeurt en hoe vaak het Openbaar Ministerie overgaat tot vervolging, aldus een woordvoerster.

