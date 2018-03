Drie gewonden bij steekincidenten Amsterdam, verdachte aangehouden

Dat meldt de politie woensdag. Eerder werd er nog gesproken over twee slachtoffers.

Het eerste slachtoffer reed rond 23.00 uur op zijn snorfiets, toen er plotseling een man voor hem sprong. Hij beval de snorfiets af te staan. Toen het slachtoffer weigerde, werd hij neergestoken en gewond achtergelaten.

Hierna is de verdachte op een tweede snorfietser afgestapt. Ook hem werd bevolen de snorfiets af te staan. Toen hij weigerde, werd hij ook neergestoken. Het slachtoffer is hierna weggereden en zelf naar het ziekenhuis gegaan.

De verdachte heeft hierna een bestuurder van een auto gevraagd zijn voertuig af te staan en hem neergestoken. Het eerste en derde slachtoffer zijn beide overgebracht naar het ziekenhuis. De slachtoffers verkeren allemaal buiten levensgevaar.

Camerabeelden

Via camerabeelden heeft de politie na meldingen van de steekincidenten naar het slachtoffer uitgekeken. Hij is vervolgens in de Witte de Withstraat aangehouden. Op de beelden is te zien dat de verdachte een mes heeft weggegooid vlak voor zijn aanhouding. Deze is in beslag genomen.

De politie zoekt momenteel naar getuigen of andere betrokkenen.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten. Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!