Vermeende opdrachtgevers liquidaties verdacht van moord op Skekic in Utrecht

Dat laat de politie dinsdagavond weten in het programma Opsporing Verzocht.

Vrijdag maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat er een overeenkomst was gesloten met Nabil B. die als kroongetuige verschillende verklaringen heeft afgelegd over liquidaties in Amsterdam en Utrecht.

De 30-jarige B. was zelf betrokken bij de vergismoord op de 31-jarige Hakim Changachi in Utrecht, in 2017. Daarnaast zou hij ook betrokken zijn geweest, bij de voorbereiding van de moord op het eigenlijke doelwit. Khalid H. Deze werd door de politie verijdeld.

B. heeft verklaringen afgelegd over betrokkenen en opdrachtgevers van liquidaties, onderwie T. en R.. Beide mannen staan sinds maandag op de Nationale Opsporingslijst. Het OM ziet de twee als kopstukken binnen de onderwereld.

Informatie

Door nieuw binnengekomen informatie denkt de politie nu te weten dat T. en R. ook de opdracht hebben gegeven voor de moord op de 45-jarige Skekic op de Kretadreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Het is niet duidelijk of B. hierover heeft verklaard.

Skekic zou gaan getuigen in het onderzoek naar een vermeende liquidatiegroep. Verdachten die onderdeel uitmaakten van deze criminele organisatie maakten in november 2014 beelden van Skekic, terwijl hij in een Utrechts restaurant zat. Toen hij uiteindelijk werd doodgeschoten, zaten de mannen al vast.

Skekic werd vermoord door twee mannen op een scooter.

Belhadj

Skekic was niet de enige getuige die werd geliquideerd. Ook de 29-jarige Abderrahim Belhadj zou een verklaring gaan afleggen, maar werd in mei 2016 doodgeschoten in de galerij van flat Kikkenstein in Amsterdam. Van hem werden eveneens beelden aangetroffen bij leden van de organisatie.

Het is nog niet duidelijk of T. en R. ook aan deze moord worden gelinkt. In november 2017 werd Jason L., ook bekend als rapper JayJay, veroordeeld tot veertien jaar cel voor het medeplegen van de liquidatie van Belhadj.

L. zou het slachtoffer naar de flat hebben gelokt waar hij werd doodgeschoten. L. is tegen de straf in hoger beroep gegaan.

Bestelling

Tien verdachten van de groep die volgens het OM op bestelling moorden zouden plegen, kregen in november 2016 straffen opgelegd tot acht jaar cel. De rechtbank achtte echter niet bewezen dat de verdachten liquidaties hadden voorbereid.

Deze zaak loopt nog in hoger beroep.