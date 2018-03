Kamer wil debat over aanpak omstreden imam die Aboutaleb 'gevaar' noemt

Grapperhaus zei eerder in de Kamer dat hij "walgt" van de extremistische uitlatingen van Jneid over de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Maar volgens de bewindsman ziet het Openbaar Ministerie op dit moment geen kans de man te vervolgen.

Jneid bestempelde Aboutaleb als een afvallige moslim en een vijand van de islam.

Het OM heeft volgens Grapperhaus zorgvuldig gekeken of hij daarvoor kan worden vervolgd wegens het aanzetten tot geweld, maar dat bleek niet het geval. "Wij houden alles wat hij zegt aan tegen het wetboek van strafrecht", verzekert de minister. "Maar ook op Facebook doet deze meneer alles nét binnen de grens."

Grenzen van toelaatbare

Dat Jneid steeds met succes de grenzen van het toelaatbare opzoekt, frustreert ook Grapperhaus. De minister wil graag samen met de Tweede Kamer kijken wat nodig is om een stevigere aanpak mogelijk te maken. Hij beloofde de Kamer daarover per brief te informeren.

Dat betekent dan waarschijnlijk wel "dat we een stukje van de vrijheid van meningsuiting moeten inleveren", zegt Grapperhaus. Hoewel dat recht een "fundament van onze rechtsstaat" is, wil hij af van uitlatingen zoals die van Jneid, waardoor andere mensen "worden bedreigd in hun bestaan".

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt de uitlatingen van Jneid "volkomen onacceptabel". Mensen die eerder door hem tot vijand van de islam werden bestempeld, onder wie Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh "zijn dood of worden beveiligd."