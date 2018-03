OM kan omstreden imam die Aboutaleb 'gevaar' noemt niet vervolgen

Jneid bestempelde Aboutaleb als een afvallige moslim en een vijand van de ware islam.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie "walgt" van extremistische uitlatingen van Jneid. Het OM heeft volgens Grapperhaus zorgvuldig gekeken of hij daarvoor kan worden vervolgd wegens het aanzetten tot geweld, maar dat blijkt niet het geval.

"Wij houden alles wat hij zegt aan tegen het wetboek van strafrecht'', verzekert de minister. ''Maar ook op Facebook doet deze meneer alles nét binnen de grens."

Grapperhaus reageerde dinsdag op Kamervragen van de PvdA, de partij van Aboutaleb.

Steviger aanpak

Jneid heeft wel al een gebiedsverbod gekregen voor de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk. Dat werd in januari met een half jaar verlengd.

Dat de man steeds met succes de grenzen van het toelaatbare opzoekt, frustreert ook Grapperhaus zelf. De minister wil graag samen met de Tweede Kamer kijken wat nodig is om een stevigere aanpak wel mogelijk te maken.

Dat betekent dan waarschijnlijk wel "dat we een stukje van de vrijheid van meningsuiting moeten inleveren", zegt Grapperhaus. Hoewel dat recht een "fundament van onze rechtsstaat" is, wil hij af van uitlatingen zoals die van Jneid, waardoor andere mensen "worden bedreigd in hun bestaan".

Theo van Gogh

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt de uitlatingen van Jneid "volkomen onacceptabel". Mensen die eerder door hem tot vijand van de islam werden bestempeld, onder wie Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh "zijn dood of worden beveiligd." Behalve Aboutalebs eigen partij zouden ook onder meer de coalitiepartijen VVD en CDA graag zien dat Jneid wordt aangepakt.

De woordvoerder van de burgemeester stelde maandag in een reactie op de preek dat de imam beter zou kunnen zorgen voor verbinding in plaats van verdeeldheid. Of de uitspraken van invloed zijn op de persoonlijke beveiliging wil de woordvoerder niet zeggen. De burgemeester wordt al jaren beveiligd.

De preek van Jneid is ook bekend bij de Nationaal Coördinator Veiligheid en Terrorisme (NCTV). "Deze en andere uitlatingen zijn de reden dat minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) het gebiedsverbod van Jneid in februari met een half jaar heeft verlengd", aldus een woordvoerder.

Intolerante boodschap

Volgens Jneid belemmert het gebiedsverbod hem in zijn vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Het ministerie vindt echter dat Jneid een jihadistische boodschap predikt en oproept tot geweld. Hij mag daarom niet komen in wijken waar radicalisering op de loer ligt, zoals de Schilderswijk en Transvaal.

De rechter besliste vorig jaar november dat de maatregel terecht was. "Jneid verkondigt een intolerante boodschap", vervolgt het NCTV. "Daarmee draagt hij bij aan het radicaliseringsproces in de richting van het jihadisme."