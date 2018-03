Wethouder Amstelveen stapt op om chats met meisje (16)

Hoewel Amstelveen niet veel kwijt wil over de kwestie, bevestigt de gemeente na berichtgeving in Het Parool dat Brandes weg moest om ''laakbaar chatcontact met een zestienjarig meisje''. Zij heeft inmiddels aangifte gedaan.

Brandes legde zijn taken vrijdag per direct neer. Hij was eveneens lijsttrekker voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen en net herkozen, maar trok zich ook daarvoor terug. Bij deze aankondiging was gemeld dat hij om ''zwaarwegende persoonlijke redenen'' was gestopt.

Brandes had als wethouder onder meer de portefeuilles jeugd en jeugdzorg onder zijn hoede.

