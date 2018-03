Advocaat woest om politiebericht over vermeende vluchtpoging Surailie I.

Dat zegt de raadsman tegen NU.nl na een bericht in Het Parool.

De politie bracht maandagavond een persbericht naar buiten waarin stond dat de recherche onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) maatregelen had getroffen om een vluchtpoging van de 35-jarige I. te voorkomen.

I. werd in 2017 veroordeeld tot vijftien jaar cel voor een liquidatie op een dancefeest in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam in mei 2013. Zowel het OM als de verdachte gingen hier tegen in beroep. Dinsdag is een inleidende zitting in deze zaak.

Volgens de politie zou I. hierbij aanwezig zijn en tijdens het transport van of naar de rechtbank worden bevrijd. Nadat hij op de hoogte werd gebracht van het plan zou hij van zijn aanwezigheidsrecht hebben afgezien. Volgens Meijering is dit pertinent niet waar. "Hier worden feiten omgekeerd", aldus de advocaat.

Scoren

"Ik heb het Openbaar Ministerie zelf laten weten dat mijn cliënt niet aanwezig zou zijn en daarop werd ik gebeld door een rechercheur die enigszins verbaasd was. Of ik zeker wist dat mijn cliënt niet zou komen. Toen werd ik op de hoogte gesteld dat er een bevrijdingsplan zou zijn."

Er zou volgens Meijering worden afgezien van het versturen van een persbericht en hij was dan ook zeer verbaasd toen dit alsnog gebeurde. "Het is een grove leugen van de politie die probeert te scoren met dit soort berichten en ik verwacht dat dit wordt rechtgezet."

De politie zei maandag dat in de gevangenis waar I. zit, ook telefoons zijn gevonden die over een muur waren gegooid. Die zouden vermoedelijk voor de verdachte bestemd zijn en worden onderzocht. "Ik weet hier niks van en daarnaast worden er dagelijks telefoons over muur gegooid", voegt Meijering hieraan toe.

