Ministerie kon Marco Kroon geen spreekverbod opleggen

In januari bracht Kroon naar buiten dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar hem, omdat hij bij die missie een man zou hebben gedood. Hij had Defensie daarvan een jaar eerder op de hoogte gesteld. Normaliter moet een militair zoiets direct melden.

Omdat hij bij die bekentenis details prijsgaf over de geheime operatie in Kabul, moest Defensie commando's van missie terughalen, meldde Nieuwsuur eerder. Een hooggeplaatste medewerker van de militaire inlichtingendienst MIVD stelde tegenover het actualiteitenprogramma dat Kroon nooit had mogen verklaren. De met de Koninklijke Willemsorde onderscheiden militair zou zijn geheimhouding hebben geschonden.

Volgens het ministerie van Defensie is bekeken of Kroon staatsgeheimen naar buiten had gebracht. Als dat zo was, dan het ministerie Kroon wel een spreekverbod op kunnen leggen. "Maar er zaten geen staatsgeheimen in zijn verklaringen", zegt een woordvoerder.

Volgens de woordvoerder heeft een militair "beperking in de vrijheid van meningsuiting", maar als de "persoonlijke integriteit" van een militair in het geding is, mag die wel zijn verhaal doen. "Kroon heeft voor zichzelf beoordeeld dat dit zo is en is daarna met zijn verhaal naar buiten getreden."

