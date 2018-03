Politie verijdelt poging verdachte liquidatie in Scheepvaartmuseum te bevrijden

De politie had informatie dat hiertoe een poging zou worden gedaan en heeft maatregelen genomen. De 35-jarige I. werd vorig jaar veroordeeld tot vijftien jaar cel voor een liquidatie op een dancefeest in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam in mei 2013.

Zowel I. als het OM had hoger beroep aangetekend en dinsdag is daarvan de eerste inleidende zitting. I. had aangegeven daarbij te willen zijn, ook al zou zijn zaak niet inhoudelijk worden behandeld. Hij heeft er nu voor gekozen niet te komen.

Rechercheurs hebben er alles aan gedaan om erachter te komen hoe de bevrijding uitgevoerd zou worden en door wie, aldus de politie maandagavond.

Tijdens dit onderzoek werden bij de gevangenis waar I. zit mobiele telefoons gevonden die over de muur waren gegooid en vermoedelijk voor I. bestemd waren.

