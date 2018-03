Man (45) uit Nieuwkoop verdacht van ontvoeren en verkrachten vrouw

Hij bedreigde haar naar later bleek met een nepvuurwapen. De vrouw werd vastgebonden achtergelaten en gevonden door voorbijgangers, meldt het Openbaar Ministerie (OM) Midden-Nederland.

De man bedreigde de meerderjarige vrouw donderdagochtend 15 maart op de Kanaaldijk West in Breukelen, waar zij met haar auto was. Onder dwang werd ze meegenomen in een auto. Wiens auto dat was, wil het OM niet zeggen.

De verdachte is drie dagen later aangehouden na intensief onderzoek door de recherche en het OM.

Het OM wil verder niets zeggen over het slachtoffer, locaties en wat er gebeurd is. Wel zegt een woordvoerder dat de verdachte geen bekende van justitie was.

De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit voorlopig vast op verdenking van vrijheidsberoving en verkrachting.

