Vermeende opdrachtgevers van liquidaties op Nationale Opsporingslijst

Vrijdag bracht het Openbaar Ministerie het nieuws naar buiten dat Nabil B., zelf verdacht van betrokkenheid bij de vergismoord op de 31-jarige Hakim Changachi in Utrecht, belastende verklaringen heeft afgelegd.

Changachi werd in januari 2017 gedood op de Faustdreef in Utrecht. Het eigenlijk doelwit was Khalid. H.. De uiteindelijke moordpoging op H., twee dagen later, werd door de politie verijdeld. Ook hier zou B. bij betrokken zijn geweest.

B. was goed bevriend met de familie Changachi en kreeg wroeging over zijn daad. Hij legde contact met de familie en biechtte zijn betrokkenheid op. Als gevolg hiervan werd B. ernstig bedreigd door de opdrachtgevers van de moord, onder wie T..

B. stapte daarop vorig jaar naar de politie. In december sloot hij een zogenaamde kroongetuigenregeling met het OM. Hij heeft niet alleen over zichzelf verklaard, maar ook over zijn opdrachtgevers en andere betrokkenen.

Internationaal

De 40-jarige T. en de 45-jarige R. worden nu internationaal gezocht. Het OM heeft een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot de aanhouding van de mannen.

R. is de broer van Mohamed R., die al terecht staat voor de moorden op Changachi en H.. Naast R. zitten ook Jerrel Z. en Marciano D. vast voor de moordpoging op H.. Volgens het OM maakte het tweetal deel uit van een moordcommando.

Fictie

T. wijst iedere beschuldiging van B. in zijn richting van de hand. T. deed dat vrijdag bij monde van zijn advocaat Inez Weski.

Volgens Weski lijken de "verhalen van B. "op fictie gebaseerd", schrijft zij in een persverklaring. De advocaat is nog niet op de hoogte van de exacte inhoud van de verklaringen van kroongetuige B..

De afgelopen jaren is over T. in de media "de meest wilde desinformatie verspreid die ongecontroleerd verder is gaan woekeren", aldus Weski.