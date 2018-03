Dreigingsbeeld in Nederland verandert maar blijft substantieel

Dat maakt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maandag bekend.

De NCTV laat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) weten dat het uiteenvallen van het zogenoemde kalifaat de terroristische organisatie heeft verzwakt. Daarnaast zijn er in West-Europa sinds oktober 2017 nauwelijks nog aanslagen gepleegd.

Omdat de NCTV nog niet weet hoe bestendig dit beeld is, blijft het dreigingsniveau vier op een schaal van vijf. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er een aanval wordt voorbereid.

​Aanslag

De NCTV verduidelijk dat IS en Al-Qaeda nog steeds over voldoende capaciteit beschikken om een aanslag te plegen. Dat blijkt uit ook uit de arrestaties van meerdere personen in West-Europa de afgelopen periode die plannen hadden om een aanslag te plegen.

De instabiele situatie die is ontstaan in landen als Irak en Syrië zorgt ervoor dat de dreiging nog steeds reëel is.

Kalifaat

Omdat het kalifaat uit elkaar gevallen is merkt het NCTV op dat de jihadistische dreiging in Nederland zich weer verplaatst naar sociale media. De NCTV noemt het zorgelijk dat jihadisten proberen online invloed te krijgen binnen bredere salafistische kringen.

De inhoud van de propaganda verschuift van de verheerlijking van het kalifaat naar die van de militaire strijd.

Een ander gevolg is dat sinds juni 2017 er geen geslaagde uitreizen naar jihadistisch gebied meer bekend zijn. Naar schatting zijn driehonderd Nederlanders naar het kalifaat gegaan, van wie er zestig zijn omgekomen. Momenteel zijn er nog ongeveer honderdzestig Nederlanders in Syrië of Irak die jihadistische intenties hebben.

