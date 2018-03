Eigenaar van kotter waarmee drugs werd gesmokkeld 'al jarenlang' bedreigd

Dat zei de Urker visondernemer maandag voor de rechtbank in Amsterdam. Daar ging de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen hem en de vier bemanningsleden van start.

N. wilde tegenover de rechtbank niet zeggen waardoor zijn weerstand brak. Wel bleek tijdens zijn ondervraging door de rechtbank dat hij onder druk werd gezet met een lijst met daarop de namen en BSN-nummers van zijn volledige familie. Ook werd hem een foto van zijn dochtertje getoond.

N. werd ''doodsbang", zei hij, en concludeerde ook dat naar de politie stappen zinloos was. ''Ze beschikken over alle gegevens, ik durfde het niet aan." N. zegt al maandenlang dat zijn gezin en hij zwaar worden bedreigd. De rechtbank vroeg daar opheldering over, maar kreeg nul op het rekest. N. weigerde namen te noemen en hulde zich bij vragen over de drugssmokkel in stilzwijgen.

''Wat moet ik dan doen?', zei hij. ''Moet ik de namen noemen? Dan ben ik misschien twee jaar eerder thuis en heb ik een paar kogels door mij heen."

Naoufal F.

De drugsvangst op de viskotter Z181 was het gevolg van een toevalstreffer in een ander onderzoek, dat verband hield met de mislukte moordaanslag op Peter 'Pjotr' R. in Diemen in 2015. In het onderzoek daarnaar stuitte de politie op berichtenverkeer tussen Naoufal 'Noffel' F., vermeend opdrachtgever voor de aanslag, en Muhammed S. uit Amstelveen. Daaruit concludeerde justitie dat S. al sinds 2015 Urker viskotters inzette voor drugssmokkel.

Via S. leidde het spoor naar de Urker visondernemer N. Toen de politie vlak voor het weekeinde van 9 en 10 juni vorig jaar signalen kreeg dat een partij drugs onderweg was, werd het onderzoek geïntensiveerd. De Z181 werd op zee gevolgd en terug aan wal ondersteboven gekeerd. Daarbij doken dertien verstopte tassen coke op.

De strafeisen worden dinsdag uitgesproken. S. en twee andere verdachten staan nog niet terecht. Zij worden later apart berecht.