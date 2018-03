Omstreden imam noemt Aboutaleb 'gevaar voor de islam'

De woordvoerder van de burgemeester zegt in een reactie dat Aboutaleb bekend is met de uitspraken van Jneid. De burgemeester pleit ervoor dat de imam beter zou kunnen zorgen voor verbinding in plaats van verdeeldheid.

Of de uitspraken van invloed zijn op de persoonlijke beveiliging wil de woordvoerder niet zeggen. "We doen nooit uitspraken over de veiligheidssituatie van de burgemeester". Aboutaleb wordt al jaren beveiligd.

De preek van Jneid is ook bekend bij de Nationaal Coördinator Veiligheid en Terrorisme (NCTV). "Deze en andere uitlatingen zijn de reden dat minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) het gebiedsverbod van Jneid in februari met een half jaar heeft verlengd", aldus een woordvoerder.

Gebiedsverbod

Volgens Jneid belemmert het gebiedsverbod hem in zijn vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Het ministerie vindt echter dat Jneid een jihadistische boodschap predikt, oproept tot geweld en daarom - zeker in de wijken waar radicalisering op de loer ligt zoals de Schilderswijk en Transvaal - daar niet mag komen.

De rechter besliste vorig jaar november dat de maatregel terecht was.

Boekwinkel

Jneid zou zijn preken houden in een illegaal gebedshuis in de Cillierstraat in Den Haag. Het is officieel een boekwinkel, maar zou in werkelijkheid een moskee zijn.

"Jneid verkondigt een intolerante boodschap", vervolgt het NCTV. "Daarmee draagt hij bij aan het radicaliseringsproces in de richting van het jihadisme. En dat in een wijk waarin grote zorgen zijn als het gaat om radicalisering".