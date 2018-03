In Chili opgepakte crimineel uitgeleverd aan Nederland

De man wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en voorbereiden van internationale drugshandel. R. zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Volgens Het Parool ziet het Openbaar Ministerie (OM) hem als een belangrijke speler in de Amsterdamse onderwereld. Justitie zou uitgaan van grootschalige drugshandel waarmee de man 40 miljoen dollar heeft verdiend.

In oktober van vorig jaar heeft de Chileense politie op verzoek van het OM R. in een parkeergarage in de Chileense hoofdstad Santiago aangehouden. Het hof in Chili bepaalde eerder deze maand dat de man uitgeleverd mocht worden.

Miljoenenvondst

Het OM meldde eerder al dat de man in verband wordt gebracht met de vondst van bijna 1,5 miljoen euro in een pand in Amsterdam in 2016. Wat de precieze rol is van R. moet nog worden onderzocht.

In een groot onderzoek naar witwassen deed de recherche in juli 2016 invallen op meerdere locaties. In een pand in Amsterdam werd 1,46 miljoen euro contant geld aangetroffen. Ook vond de politie automatische vuurwapens en horloges die vermoedelijk "vele honderdduizenden euro's vertegenwoordigen".

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten. Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!